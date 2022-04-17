【重生出發】懲教署疫下辦親子活動　青少年在囚人士製永生花向家人展示改過決心

▲ 青少年在囚人士製作永生花。（懲教署提供）

適逢復活節長假期，懲教署在復活節前夕聯同基督教青少年牧養團契，為壁屋懲教所的青少年在囚人士舉辦「重生出發」親子活動，通過製作永生花向家人展示改過的決心，並錄下深情話語，表達自己在疫情期間倍感思親的心情，加強親子關係。

是次活動有8名青少年在囚人士參與，活動以視像形式進行，讓青少年在囚人士向家人傳遞關懷與祝福。過程中，青少年在囚人士在基督教青少年牧養團契的指導下，摺出一朵朵美艷動人的永生花借花寄意，象徵「永恆的愛」，希望感謝親人多年來的支持和包容，亦藉此展示自己改過自新的決心。製作完成後，懲教署更生事務組職員即把永生花及青少年在囚人士情心話短片送予他們的家人，及拍攝家人的回應，讓青少年在囚人士觀看，藉此讓他們互送謝意和祝福。

參與活動的青少年在囚人士明仔（化名）表示，自己成長於一個單親家庭，自小在母親獨力撫養下長大，但因自己的反叛和頑劣關係降至冰點，雙方互不理睬。但自他犯事入所以來，母親一直不辭勞苦，縱使居所與他所在的壁屋懲教所相距甚遠，仍堅持前來探訪，對他不離不棄，令他非常感動。他回想起母親第一次前來探訪時，見面的一刻雙方都哭成淚人，因此立誓出獄後不再行差踏錯，要好好孝順母親，珍惜彼此相處的時光。

第五波疫情下明仔亦不幸染疫。明仔憶述自己臥病在床期間，體內的病毒不斷進擊，令他難受萬分，而那時他亦特別念掛和擔心母親。他表示因為母親任職餐廳侍應，感染風險很大，幸而在更生事務組職員的安排下「千里傳情」，與母親在逆境下互相支持，使他放下心頭大石，在院所醫護人員的照顧下很快便康復過來。

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懲教主任陳鴻發表示，懲教署特意在復活節前夕安排是次活動，利用科技消除地域和疫情的隔閡，通過視像形式讓參與的青少年在囚人士能夠與家人互相關懷，讓雙方在嚴峻的疫情下減壓，同時改善親子關係。

明仔母親表示，很感恩能夠在第五波疫情如此艱難的環境中得到與兒子互訴心聲的寶貴機會。當職員向她送上由明仔親自製作的永生花一刻，她彷彿得到一股無形的支持，並對兒子的將來心存希望，希望將來能與兒子攜手面對不論順逆的挑戰，一起「重生出發」。

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責任編輯：蘇文軒