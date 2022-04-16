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【圍封檢測】葵涌葵康苑葵明閣圍封強檢　目標明日下午1時完成行動

社會 16:13 2022/04/16

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第五波疫情繼續。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【16:00】​政府今日（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午四時起限制在葵涌指明「受限區域」（即葵涌葵康苑葵明閣，不包括葵康苑辦事處，見附件）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（四月十七日）下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

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責任編輯：袁澍

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