【減碳排放】九巴採取多項創新環保措施　年減逾六千噸碳排放

▲ 九巴採取減碳排放措施。（資料圖片）

九龍巴士(一九三三)有限公司致力推動低碳運輸，透過引入四項創 新和環保技術，減低碳排放和油耗，包括設計專門為巴士而設的環保風閘，風閘 安裝在下車車門位置，有效減低空調流失；更換車廂照明，採用低瓦數 LED 燈，進一步節能減排;研究採用環保車身物料；以及透過 GreenRoad 駕駛反饋系統， 減低巴士油耗及引擎空轉率。措施將減低九巴車隊每年超過 6,000 噸碳排放，實踐綠色運輸。

巴士專用風閘 減車內空調流失

經過多月的研究和測試，九巴成功設計巴士專用的環保風閘，風閘安裝於巴士下 車車門位置。當車門打開時，風閘同時啟動，透過由風閘吹出的氣流阻隔車外熱 空氣與車廂內的冷空氣，乘客享受舒適的車廂環境之餘，亦減少因空調流失而造 成的能源浪費。測試顯示，在車外氣溫為攝氏32度的環境下，加裝風閘後，下車門附近的溫度，較沒有安裝風閘的巴士低攝氏 4 度。

環保風閘已於部分巴士安裝並蒐集更多數據，九巴正進一步探討利用引擎熱力發電系統，供電予風閘運作，以進一步提升能源效益。

採用更低瓦數 LED 燈 年減逾五千噸碳排放

九巴開始為全線車隊更換低瓦數的 LED 燈，較現有 LED 燈柔和舒適。九巴預計今 年內為全線車隊完成更換新 LED 燈工程。更換工程完成後，每年可以減少 5,600 噸碳排放量，而舊 LED 燈會重用於巴士廠和巴士站等作照明之用。

研究以天然纖維取代玻璃纖維 巴士更輕更省油

九巴正研究以天然纖維物料製成車身及車廂組件，取代現時的玻璃纖維。新的天 然纖維主要由麻纖維組成，安全性符合國際標準，重量卻較玻璃纖維輕一成。採 用天然纖維後的巴士重量可輕 55 公斤，按九巴全線車隊四千部巴士計算，每年 將可以減少 1,200 噸碳排放量。

九巴早前引入 GreenRoad 駕駛反饋系統，採用一年後，系統有效提升車長的環保駕駛意識，減低巴士油耗及引擎空轉率，其中耗油量減少 2.5%，引擎空轉時間亦 降低了 15.6%。

九巴創新組工程師張勻耀指‥「環保是環境、社會及管治 ESG 中一個重要部分， 透過積極引入不同創新環保節能措施，九巴期望能減低市民出行的碳足跡，為大 眾提供綠色交通選擇，同時為 2050 年達致碳中和的目標邁進一步。」

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責任編輯：袁澍