【正能量】港醫生20年來為內地及一帶一路國家義整兔唇　惠澤過千病童

▲ 彭志宏醫生與兔唇裂顎兒童（受訪者提供）

醫者仁心，將救死扶傷視為天職。香港中文大學醫學院登出專訪，講述了整形外科專科醫生彭志宏義診的故事。他從1999年開始安排假期前往中國內地及一帶一路國家義務為兔唇裂顎兒童做手術，惠及病童過千。

彭醫生英文名是Peter Pang，是名副其實的「小飛俠」。自1999年起，他努力安排假期去中國內地及一帶一路國家義務為兔唇裂顎兒童做手術。

起初Peter應其師父董文光醫生之邀到南京施兔唇手術，甫抵步才得知有800個輪候個案，但做手術的日子僅有四天，只能做二百多台手術，「沒辦法，只得忍痛推掉幾百位病人。」他們每天從早到晚做手術，試過做到晚上十點。有一晚在手術快將結束之際，看到有位病人的狀況不算複雜，立即再埋頭苦幹半小時。

做義務手術惠澤過千病童

「半小時對我們而言是吃飯的時間，但足以影響病人一生。」自此，「勿以善小而不為」成為他的座右銘。當時有感需求龐大，Peter決心要繼續做義務手術，考取整形外科專科資格後也要做下去，至今他已惠澤過千病童。

虛構故事中的小飛俠帶了三個小孩到夢幻島歷奇，享受自由自在的歡樂，更共同對抗海盜。同樣，這位現實中的小飛俠感染了不少外科醫生和醫學生做義工，當中有一位成為無國界醫生，冒着槍林彈雨救治病人。

接棒成逸傑國際慈善基金主席

鍾逸傑爵士見Peter多年熱心義診，邀請他成為逸傑國際慈善基金會董，一起造福更多兔唇病童，由他負責提供醫療諮詢，後來更協助機構籌款、招募義工、安排服務、與政府聯繫等。Peter酷愛攝影，這個嗜好正好大派用場。他在兔唇手術期間拍照，後來更自學拍片，攝錄手術過程，讓機構製作籌款影片，也為義工留下美好回憶，冀推動更多醫生及志願者參與服務。他凡事盡心盡力，深得鍾爵士的信賴，後來接棒成為基金會主席至今。

醫科修讀五年之久，訓練嚴謹，都是以人為本。畢業後，他選擇投身整形外科，在人體上「砌模型」。他認為整形外科講究外貌與功能，手術千變萬化，既有趣又富挑戰，可以與不同專科醫生合作，例如心胸外科醫生在病人胸口開了很大的傷口，整形外科醫生就要為病人重整傷口。

▲ 為兔唇裂顎兒童義務做手術（受訪者提供）

行醫以來，Peter最難忘一位臉上長血管瘤的病人。她幼時臉上長了血管瘤，初時腫瘤不太大，兒科醫生認為不值得冒險做全身麻醉手術，着她定期覆診。病人到了十六歲，血管瘤長得很大，由嘴角、鼻旁到眼睫毛附近都有，甚至出血，她的血色素更跌至正常人的一半。外科醫生為她割除腫瘤，臉上留下大面積的傷口，Peter從她的大腿移植組織到臉上，為她重整傷口，免遭毀容的厄運。過了一段日子，Peter收到她的結婚照，知道她在術後重新投入生活，遇上如意郎君，找到幸福。

他還在2015至16年擔任扶輪社（香港、澳門、蒙古國及廣東省 ）總監，建立更多人脈，那年在扶輪社認識九龍樂善堂前主席，獲邀加入，後來在2021年出任九龍樂善堂主席。第五波疫情衝擊香港的公立醫療體系。樂善堂迅速在石硤尾公園體育館和灣仔港灣道體育館設立暫托中心，在3月投入服務，分別提供一百八十和一百三十個床位，照顧由公立醫院轉介、確診新冠病毒而病徵較輕微及穩定，或在康復中的長者，以解燃眉之急。樂善堂也照顧到少數族裔的需要，為他們提供防疫物資，安排打疫苗。

儘管生活忙碌，Peter仍會返中大醫學院教導學生，他時常勸勉學生要有「T型發展」，即要具備廣博的見識和專業知識，但他對自己的要求更高，「我希望自己有『π型發展』，即是兼具見識和有兩種專業範疇，這樣才有更大的協同效應，幫到更多人。」

他說：「鑽研專業知識是必須的，但有知識亦要有見識，只顧忙到退休才見識世界，到時未必有健康。想做的事要趁早做，要把想做的事融入日常生活。」Peter坦言自己只是順應生命的邀請，摸着石頭過河，往往在回顧足跡之時才發現每一步都有意思。「只要你迎向未知，嘗試打開一扇門，生命就會為你點亮下一步的方向。」

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責任編輯：袁澍