【爆竊罪案】警方連日於落馬洲反爆竊行動　指疑犯潛入無人單位爆竊

▲ 警方一連四日於落馬洲反爆竊行動。（警方圖片）

警方打擊落馬洲爆竊罪案，警方表示，落馬洲分區人員留意到近日區內爆竊案件有上升的趨勢，疑犯往往潛入無人入住的住宅單位爆竊或於周末潛入地盤犯案。人員遂由昨天（15日）復活節假期開始，一連四日於區內進行跨部門反爆竊行動。落馬洲分區特遣隊及新界北總區機動部人員今日（16日）繼續於新潭路及區內山徑反罪惡巡邏，防止罪案發生。

警方指人員根據線報及經深入調查後，昨日（15日）於區內高危地區部署反爆竊行動，於區內一地盤附近拘捕一名59歲男子。人員並於他的身上檢獲約六萬九千元現金，他涉嫌爆竊被捕。

同時，落馬洲分區人員昨日聯同新界北總區防止罪案辦公室、邊界警區警民關係組、元朗區撲滅罪行委員會委員及元朗民政事務處鄉郊聯絡主任，於區內高風險地區進行反爆竊及反詐騙宣傳活動。人員藉此向居民作呼籲及派發傳單，提醒居民有關家居保安的防禦措施，以提高居民預防爆竊及防騙的意識，加強居民互相守望訊息及屋苑保安對可疑人士的警覺性。

另外，警方呼籲，市民須時刻提高警覺，加強住宅保安，慎防盜賊。如遇到可疑人士，應立即致電警方求助。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋