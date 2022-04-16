【抗疫英雄】中大醫院病房轉疫苗中心　疫苗接種中心護師：市民一句「謝謝你」已是強心針

▲ 資深護師何仲司。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續兩年，疫苗接種也過了一年多。中大醫院也提供疫苗接種服務，根據醫院的報道，當中資深護師何仲司在當中服務一年多，曾經歷過政府緊急叫停接種的突發事件，平撫現場市民的心情，亦曾幫助打針前十分緊張、對多種藥物過敏反應的女士安排見醫生，紓緩心情。

她說體驗到將病房轉為一個社區疫苗接種中心，當中實有賴各部門通力合作，既要配合醫院的運作亦要配合政府的要求得到衛生署發牌，方可順利地為市民提供服務。

短短在這一年許，令何仲司印象最深刻的是2021年3月24日，當天早上突然接到政府緊急通知，表示疫苗出現問題，中心需即時停止接種服務，此舉令已到達疫苗接種中心準備接種的人士措手不及，亦使已接種人士憂心忡忡，擔心疫苗出現問題。為平復當場人士的擔憂及疑問，經即時向政府部門徹底了解後，現場的醫護即場向在場人士進行講解，並根據政府發放的短訊為受影響人士重新安排接種日期，事件得以平息。

還有一次，有一位在等候接種的女士神情顯得非常緊張，經了解後，得知她對多種藥物有敏感反應，擔心接種後會有嚴重過敏反應，因此安排她接見當值醫生。經醫生詳盡解釋後，她緊張的情緒得以舒緩。而在接種期間，何仲司亦一直陪伴她左右，藉以舒緩她緊張的心情。完成接種後，何到休息區進一步跟進她的情況，得知她沒有敏感反應。離開時她特意走向醫師說出簡單的一句感謝說話，縱使工作有多麼的繁重，這也令人心中得以安慰，她說，一句簡單的：「姑娘，多謝你」實在為我們注射了一支強心針。

何說要衷心感謝疫苗接種中心的所有同事們，能於預約額滿或突發事情時，均同心協力地完成疫苗接種中心所有的工作，整體運作得以順暢地完成，從而服務廣大市民。

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責任編輯：袁澍