【抗疫醫護】中大醫院病房轉疫苗中心　資深護師：市民一句謝謝已是強心針

▲ 資深護師何仲司。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續兩年多，私家醫院「變陣」成疫苗接種中心，亦遇到不少突發事件。中大醫院在社交平台分享醫護的「抗疫路」。其中資深護師何仲司曾經歷過政府緊急叫停接種的突發事件，亦曾幫助打針前對多種藥物過敏的市民安排見醫生，紓緩心情。

資深護師何仲司指出，其中一個工作是將病房轉為一個社區疫苗接種中心，既要配合醫院的運作亦要配合政府的要求得到衞生署發牌，方可順利地為市民提供服務。

她表示印象最深刻的是2021年3月24日，當天早上突然接到政府緊急通知，表示疫苗出現問題，中心需即時停止接種服務，此舉令已到達疫苗接種中心準備接種的人士措手不及，亦使已接種人士憂心忡忡，擔心疫苗出現問題。

為了及時安撫在場市民的擔憂及疑問，即時向政府部門了解事件，現場的醫護即場講解，並根據政府發放的短訊為受影響人士重新安排接種日期，事件得以平息。

還有一次，記得有一位在等候接種的女士神情顯得非常緊張，得知她對多種藥物有敏感反應，擔心接種後會有嚴重過敏反應，因此安排她接見當值醫生。經醫生詳盡解釋後，安撫了緊張的情緒。

而在接種期間，何仲司亦一直陪伴她左右，並進一步跟進她打針後的情況，得知她沒有敏感反應。離開時，該名市民簡單的一句感謝說話，也令醫護心中得以安慰：

一句簡單的「姑娘，多謝你」，實在為我們注射了一支強心針。

她表示要衷心感謝疫苗接種中心的所有同事們，能於預約額滿或突發事情時，均同心協力地完成疫苗接種中心所有的工作，整體運作得以順暢地完成，從而服務廣大市民。

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責任編輯：袁澍