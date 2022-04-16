【產後修身】余香凝公開產前最肥一面　分享4階段瘦身秘訣半年減45磅

▲ 余香凝公開產前最肥一面，分享產後半年內減45磅的瘦身秘訣 。

產前產後，不少媽媽最擔心身材走樣。藝人余香凝（Jennifer）去年5月誕下女兒，產後修身成功的她，因收到很多網民查詢減肥方法，故近日分享自身經驗，並公開臨盆前「最肥最醜一面」。她拍片表示，臨盆前體重高達165磅，產後分了四個階段減肥，最終回復產前的身形，半年內減掉45磅。她鼓勵其他媽媽說：「只要有恆心有決心一定會瘦得番！」

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產前身形「暴脹」原因

Jennifer日前在社交平台上載影片，公開自己產前最真實的一面。她說：

我決定將自己最肥最醜嘅一面公開比大家睇，希望鼓勵所有媽媽。無論係懷孕緊嘅妳定係啱啱生完BB嘅妳，唔使太過擔心，只要有恆心有決心一定會瘦得番！加油呀媽媽們！

為何產前身形「暴脹」？Jennifer稱，懷孕第4個月做產檢時，醫生指胎兒體形偏小，於是她由當晚開始不停地吃，吃很多，結果體重由大約121磅增至165磅，臨盆前總共重了45磅。她由衷表示：「好想BB大，畀到好多營養佢，但就睇到自己一路愈嚟愈肥。我有試高喊啦，有試過好多次添，我覺得自己好肥呀。」

產後分4階段減肥

產後她決心減肥，希望半年內回復產前的身形，並分為四個階段，用了多種方法瘦身。

【第一階段】坐月：減油鹽糖

她強調，坐月期間有進補，坐月要喝的湯水也喝了，也有吃雞、魚、飯，並把餸菜吃光。不過，為了不想愈坐愈肥愈腫，她特意請陪月姨姨幫忙去掉餸菜中的油鹽糖。例如，她會請陪月姨姨清蒸一條魚，煮好後吃得完整一條。不過，她咨詢過中醫師的意見後，沒有吃「五更飯」，因並非人人需要吃很多飯，「只要吃少量，有飯氣就足夠。」

【第二階段】產後第2個月：做「減手腎操」＋紮肚

她跟著林芊妤（Coffee）的「減手腎操」教學片做運動，她稱這是專門讓做完手術後，或者不能郁動太多的人士去做。每當女兒一睡著，她就在旁邊做「減手腎操」。她坦言：「係好辛苦嘅一開頭，因為太耐無郁過。但感覺良好，好似firm返啲咁。」

至於紮肚，她直言「非常非常之有用」，除了可令腹直肌變得結實，亦認為「紮到嚿骨先係最神奇」。她跟紮肚師表明「去到盡」，故紮了5天後，她已可強行拉上牛仔褲的褲鏈，稱已經很開心。

不過，她坦言紮肚是很痛苦的事。她說，剛剛紮完那刻，覺得沒甚麼，但隨後就感到不太舒服：「好痺好痺，好㾓呀，啲骨係㾓到你完全行唔到路。」這種感覺持續約3小時，午睡過後，就開始可以走路了。

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【第三階段】產後第三個月：焗身＋通淋巴＋做gym

因覺得身形仍很腫脹，故她網購一張熱氈，調校至頗高的溫度，焗45分鐘。她稱，把膠袋套在身上，焗了一身汗後，除了可排汗、去水腫外，每次也感到血氣運行得較好，並有助「上奶」。

至於通淋巴，她因開刀生產的緣故，請師傅勿碰腹部，同時表明只想手臂變瘦。期間雖然弄至手臀瘀青，但她認為可令自己沒那麼易水腫。

產後3個多月，她開始「做gym」，是一個專門針對產後想瘦身的婦女課程。她強調，初期不會用任何負重物品，而是做一些基本運動。運動後，她漸漸精神起來，有感已回復狀態。

【第四階段】平台期：隔空溶脂＋進食排毒酵素

雖已已減了約30多磅，但有感之後兩個月體重下降得較緩慢，故她產後4個多月開始做隔空溶脂。在腹部、大腿進行幾次隔空溶脂後，她稱明顯變瘦了。Jennifer提醒各位媽媽，若做隔空溶脂，必須在停止餵母乳後才可進行。

最後，她分享體重再度下降的秘訣，就是進食排毒酵素。因為平台期持續了很久，體重仍是130多磅，有感上鏡會有少許肥胖，故她吃排毒酵素。吃後會感到輕微肚痛，上廁所的次數多了，但排清毒素後，就會再瘦些。

經過一連串瘦身方法後，Jennifer於產後6個月達標，體重甚至遠超過自訂的目標，比產前更瘦。她對各位媽媽說，懷孕時最重要是開心，減肥這些事產後再想。她明白會擔「走樣」，因為自己曾經歷過，也為此不開心，但想以自身經歷告訴各位媽媽，只要有恆心一定可以瘦下來。

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責任編輯：羅嘉欣