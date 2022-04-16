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【加強執法】49人涉嫌郊野公園違例露營或生火　3人違口罩令被罰款

社會 21:30 2022/04/16

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漁護署在各區郊野公園人多聚集的地方加強巡查及執法。（政府新聞處圖片)

漁護署一連兩日各區郊野公園人多聚集的地方加強巡查及執法，打擊違反防疫規例的行為，並聯同警務處在西貢郊野公園、船灣（擴建部分）郊野公園、八仙嶺郊野公園及東龍洲炮台特別地區進行聯合執法行動，發現49人涉嫌郊野公園違例露營或生火，有3人違口罩令被罰款。

漁護署發言人表示，人員根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）發出合共3張定額罰款通知書，並向49名涉嫌在郊野公園違例露營或生火的人士採取執法行動。

署方重申漁護署轄下所有露營地點及燒烤地點已關閉。根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行露營或燒烤活動，亦不得進入已圍封的範圍。市民必須遵守規定，不得進行多於2人的群組聚集。

此外，《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）已將必須佩戴口罩的指明公眾地方擴大至涵蓋郊野公園所有範圍，所有人士在郊野公園範圍內均須佩戴口罩，違者可被檢控。

復活節長假期期間，漁護署會繼續聯同相關部門加強巡查，如發現違規情況，會果斷執法。市民應保持個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」，減低病毒在社區傳播的風險以及保護環境。

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責任編輯：伍瑋瑋
 

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