【洗冷氣機】2年沒洗冷氣機隔層網鋪滿塵電費暴漲 專家教冷氣機隔塵網消臭大法

隨著本港天氣漸熱，不少民眾開始清洗冷氣機，準備開冷氣，但又擔心電費急增。日本一名網民近日分享讓他冷氣電費暴漲的「元兇」照片，見到冷氣兩年沒清理隔層網鋪滿塵，引起網民熱議。

日本twitter網友「kitamurakenji」近日分享一張照片，相中是他從冷氣機中拆下來，積滿著厚重灰塵的隔塵網。kitamurakenji在帖文中稱，「知道為何電費會變多的理由」。

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kitamurakenji表示，因為也沒特別在意的關係，所以已經長達約年沒有清除隔層網了。看到變得如此髒亂，在清洗乾淨之餘，也決定未來要每個月都換洗濾網，以免呼吸到髒空氣又傷荷包。

帖文引起網民熱議，大批網民稱，「這剝下來都可以結成一塊布了吧」、「弄成這樣某種程度還真不容易」、「我以前也幹過類似的事」、「沒看過這麼誇張的」。也有人提醒「隔層網髒成這樣，代表機內可能也不乾淨了，最好還是找專業人士來檢查一下喔」。

TOPick綜合了專家及消委會建議，分享冷氣機慳電貼士，以及隔塵網消臭簡易方法。

1. 將氣溫調高1度

冷氣溫度適中即可，不宜調太低，最佳溫度應為25°C至28°C。當安靜坐著，或進行輕度活動時，溫度可稍稍調高。每調高1度，可節省約7%至10%電費。

2. 避免陽光直射冷氣機

冷氣機安裝位置會影響耗電量，若被陽光直射，冷氣散熱效能下跌，耗電量會增加約16.5%。

消委會建議，家中開冷氣時可拉上窗簾，避免陽光直射屋內，降低室内溫度，並盡量關閉門窗減低冷空氣流失，以保持室溫。

3. 變頻式冷氣VS定頻式冷氣

據消委會測試結果顯示，變頻式冷氣全年平均有助慳電40%。消委會比較變頻式及定頻式樣本，發現變頻式樣本每年所需電費為$469至$567，定頻式樣本每年所需電費則為$839至$908。

至於為何變頻式更慳電？原因是「變頻式」冷氣機可調節壓縮機轉速，達至預設溫度後，就可自動保持慢速運行，相對慳電。

4. 安裝冷氣機要「擇位」

安裝冷氣機時，應盡量避免安裝在陽光直接照射的地方，並且要確保沒有物品阻擋冷氣機的進氣口及出風口。

5. 適當保養及定時清洗冷氣機

每兩星期清洗隔塵網、進氣口、出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能，並定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修冷氣機。

6. 預設關機時間

熟睡時，體溫會稍稍下降，故不用調低冷氣溫度。若冷氣機設有時間掣，可考慮預設關機時間為起床前1至2小時。

10分鐘隔塵網消臭大法

冷氣機休息了數個月，容易積聚細菌灰塵，甚至有苦主試過，因家中冷氣機內的「凍coil」（揮發器）黐滿污垢，而令吸能變弱，變相吸入大廈污水管的異味。

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強曾受訪稱，要預防冷氣機傳出臭味，建議每隔1至2個月可為冷氣機自行消毒殺菌，用1:99稀釋漂白水，以噴水壺噴灑隔塵網後的「凍coil」，讓漂白水滲入去水系統進行消毒。

至於坊間有泡沫清潔劑可去除製冷部位的污垢及霉菌，許錫強認為清潔劑不能完全清潔冷氣機內的污垢，建議應定期找專業冷氣技工清洗。

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責任編輯：羅嘉欣