  • 22°C
香港時間 : 2022416日 (週六) 19:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【郊遊意外】西貢大浪灣有女子遇溺昏迷　飛行服務隊救起送院搶救後不治

社會 18:36 2022/04/16

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府飛行服務隊派出直升機，救起該名女子送院治理。（經濟日報資料圖片)

復活節長假期第二日，不少市民繼續郊遊，西貢大浪灣有女子遇溺昏迷，送往東區醫院搶救後不治。昨日亦有一名男子疑石澳鶴嘴打卡被浪捲走，水警救起送院後死亡，詳情即睇：【下一頁】

警方指出，事發在下午約3時半，50多歲的女子與6至7名朋友，前往西貢大浪灣燒烤，其後沙灘游泳期間懷疑遇溺，親友發現後報案。

政府飛行服務隊派出直升機，救起該名女子送院治理，事主送院時昏迷，救護員須進行心肺復蘇法，惟送往東區醫院急症室搶救後不治。

女子送院時昏迷。（無綫新聞影片截圖）

本港今日風勢頗大，天文台發出強烈季候風信號現。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。天文台曾呼籲， 打算參加水上運動或進行海上工作人士請特別小心，以防大風大浪帶來的危險。在離岸海域，風浪尤其大。

（經濟日報資料圖片)

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋

相關文章

【意外墮海】男子疑石澳鶴嘴打卡被浪捲走　水警救起送院後死亡
18:19 2022/04/15
【意外墮海】男子疑石澳鶴嘴打卡被浪捲走　水警救起送院後死亡
【傷人案】九龍城串燒店淋腐液傷人案　兩男子被捕
今日 15:16
【傷人案】九龍城串燒店淋腐液傷人案　兩男子被捕
【第五波疫情】再增41宗死亡個案　57歲中風男子疑院內感染確診陽性5日後不治
今日 16:35
【第五波疫情】再增41宗死亡個案　57歲中風男子疑院內感染確診陽性5日後不治

你可能感興趣

【意外墮海】男子疑石澳鶴嘴打卡被浪捲走　水警救起送院後死亡
18:19 2022/04/15
【意外墮海】男子疑石澳鶴嘴打卡被浪捲走　水警救起送院後死亡
【傷人案】九龍城串燒店淋腐液傷人案　兩男子被捕
今日 15:16
【傷人案】九龍城串燒店淋腐液傷人案　兩男子被捕
【第五波疫情】再增41宗死亡個案　57歲中風男子疑院內感染確診陽性5日後不治
今日 16:35
【第五波疫情】再增41宗死亡個案　57歲中風男子疑院內感染確診陽性5日後不治
運動 水上運動 復活節 東區醫院 飛行服務隊 天文台 西貢 游泳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜當下】手術後從麻醉藥中醒來猶如重生 莫樹錦：失去了才懂得珍惜
17:50 2022/04/08
【珍惜當下】手術後從麻醉藥中醒來猶如重生 莫樹錦：失去了才懂得珍惜
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片
10:46 2022/04/14
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片
【網民熱話】大嶼山司機怨爆錄音「要陸沉啦」　直言入大嶼山要人流管制
23:15 2022/04/15
【網民熱話】大嶼山司機怨爆錄音「要陸沉啦」　直言入大嶼山要人流管制