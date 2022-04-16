【郊遊意外】西貢大浪灣有女子遇溺昏迷　飛行服務隊救起送院搶救後不治

▲ 政府飛行服務隊派出直升機，救起該名女子送院治理。（經濟日報資料圖片)

復活節長假期第二日，不少市民繼續郊遊，西貢大浪灣有女子遇溺昏迷，送往東區醫院搶救後不治。昨日亦有一名男子疑石澳鶴嘴打卡被浪捲走，水警救起送院後死亡，詳情即睇：【下一頁】

警方指出，事發在下午約3時半，50多歲的女子與6至7名朋友，前往西貢大浪灣燒烤，其後沙灘游泳期間懷疑遇溺，親友發現後報案。

政府飛行服務隊派出直升機，救起該名女子送院治理，事主送院時昏迷，救護員須進行心肺復蘇法，惟送往東區醫院急症室搶救後不治。

▲ 女子送院時昏迷。（無綫新聞影片截圖）

本港今日風勢頗大，天文台發出強烈季候風信號現。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。天文台曾呼籲， 打算參加水上運動或進行海上工作人士請特別小心，以防大風大浪帶來的危險。在離岸海域，風浪尤其大。

▲ （經濟日報資料圖片)

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責任編輯：伍瑋瑋