劉威煌因疫情暫延實體音樂會　Ryan為網上騷晒肌酬樂迷

▲ 劉威煌將舉行網上音樂會。

劉威煌(Ryan) 因為疫情，由年前開始，每逢星期五晚，都會在JUMBO MUSIC LIVE與樂迷在網上見面，成為Ryan與樂迷約定的習慣，去年4月30日更成功在麥花臣場館舉行個唱，430成為劉威煌與歌迷非常值得紀念的日子。

因今年疫情嚴重，未能舉行實體演唱會紀念1周年，Ryan不決定改為網上直播音樂會慶祝，明天（4月17日）宣布將於4月30日晚上8時30分舉行《劉威煌RECOVER線上音樂會2022》，並會全球同步直播，包括：中、港、台、新加坡、馬來西亞、日本、美國、英國、澳洲、加拿大等地，網上直播票價$200港幣。

▲ 赤裸騷肌。

Ryan透露今次音樂會主題為RECOVER (恢復)：「寓意透過音樂會，提供一個享受及釋放的空間，令大家忘記一切壓力，用音樂恢復能量。這三年全球受疫情影響，我們或多或少都有所失，希望大家的傷口盡快復原，繼續勇往直前。」

而今次線上音樂會海報，Ryan赤裸上身，半裸浸在水中，非常性感，他解釋：「設計師阿言次次都會想出一些古怪構思給我，要我好舒服地浸在浴缸中，阿言為配合上年《Rebirth》音樂會海報顏色，在綠色的浴缸水中，加入鮮奶，變成藍綠色效果，今次係我人生第一次浸牛奶浴，真係滑晒！」

首次赤裸上陣，他笑言：「唔尷尬，我有著褲㗎，哈哈，只是赤裸上身，而且只得兩個好兄弟攝影師阿江及設計師阿言在場，今次網上音樂會在一個月前才決定，所有籌備工作都很趕，10天前才影海報，海報想用水做主題，寓意浸浴好舒服，想俾大家感覺好舒服感覺。」

今年不能舉行實體演唱會慶祝，Ryan坦言有少少失望，唯寄望明年的430兩周年，他非常感恩各方好友幫忙，今年能夠認真製作一場全球同步的線上音樂會，今次更會動用最大資源拍攝及錄影全場音樂會，他說：「上年好遺憾，音樂會因為預算不足，沒有把音樂錄影，所以今次加大預算，用作日後留念。」

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