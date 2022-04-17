【封區檢測】一日圍封三廈　粉嶺榮福中心第1座巴上7時起圍封強檢【不斷更新】

▲ ⁩慈雲山慈正邨正德樓今日下午4時起獲圍封強檢。(陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。「受限區域」內，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

【19：00】粉嶺榮福中心第1座圍封強檢

粉嶺榮福中心第1座今晚7時起被指明「受限區域」，受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測，及後留在處所等候直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（四月十八日）上午約十時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】慈雲山慈正邨正德樓圍封強檢

慈雲山慈正邨正德樓今午4時起限制在慈雲山指明「受限區域」，受檢人士於今日晚上9時前接受檢測，目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於2022年4月4日至4月17日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2022年4月19日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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【15:30】上水清河邨清潤樓圍封強檢

上水清河邨清潤樓今午3時30分起限制在上水指明「受限區域」，受檢人士於今晚9時前接受檢測，目標是在明日上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:55】

上水清河邨清平樓無發現有人未進行強制檢測。

【13:36】上水清河邨清平樓約0.6%住戶染疫

上水清河邨清平樓有1684人接受了檢測，當中共發現11宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約790戶，當中75戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:45】葵涌葵康苑葵明閣7人未強檢

葵涌葵康苑葵明閣有7人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【09:30】葵涌葵康苑葵明閣約0.3%住戶染疫

葵涌葵康苑葵明閣約755名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約346戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組