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【封區檢測】上水清河邨清平樓發現11宗陽性個案　約0.6%住戶染疫【不斷更新】

社會 13:42 2022/04/17

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【13:36】上水清河邨清平樓約0.6%住戶染疫

上水清河邨清平樓有1684人接受了檢測，當中共發現11宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約790戶，當中75戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。 

【12:45】葵涌葵康苑葵明閣7人未強檢

葵涌葵康苑葵明閣有7人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【09:30】葵涌葵康苑葵明閣約0.3%住戶染疫

葵涌葵康苑葵明閣約755名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約346戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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