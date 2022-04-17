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【打擊罪行】警方搗荃灣工廈疑無牌酒吧　拘22男女

社會 09:57 2022/04/17

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（警方提供）

警方今日（17日）表示，荃灣搗破懷疑無牌酒吧，檢獲22支烈酒、12支紅酒以及一批酒吧設備，並在場所內搜出一把牛肉刀，拘捕22人。

警方指，昨晚突擊搜查荃灣白田壩街一個工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，拘捕一名21歲男負責人及一名24歲女職員，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。

另外，場所內14男6女，年齡介乎15至28歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方強調，「無牌售賣酒類飲品」和「藏有攻擊性武器」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，後者一經定罪最高可判罰款5000元及監禁2年；而市民於無領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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