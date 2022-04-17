【2元乘車優惠】羅致光指二元乘車優惠為長者明顯福利　擬今年擴展至居民巴士路線

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由今年2月27日開始，「二元優惠計劃」的「長者」合資格年齡調低至60歲線。勞工及福利局局長羅致光今日（17日）表示，不少人都擔心降低合資格年齡會否增加長遠政府財政負擔，長遠而言，單是60-64歲的人口，不升反跌。對於政府財政長遠負擔的問題，是整體人口高齡化的問題，反之60-64歲人士享用「二元優惠計劃」所引申的財政承擔，會日漸減少。

羅致光指，根據過往經驗，65歲或以上人士平均每日乘搭0.85程公共交通工具。至於今年2月底開始可享有「二元乘車優惠」的60-64歲人士，假設這個年齡組別人士平均每天乘搭公共交通工具的次數大約是65歲或以上人士的兩至三倍。這個假設是考慮到他/她們的社交生活（相對於65歲或以上人士而言）較為活躍，當中約47%有工作，

他指，在2022-23年度預算中，二元優惠計劃涉及60億3,890萬元。部分的增幅是由於計劃已擴展至合資格的紅色小巴、街渡及電車，及計劃今年9月開始擴展至合資格居民巴士路線。今年的二元優惠計劃不會超出預算﹐而有幾寛鬆。

他又稱，二元優惠計劃可算是香港年長人士最有「獲得感」的一種福利，若按寛鬆預算，每名60至64歲港人，平均每月獲資助了500多元，「打個8折」則有400多元，對於未能申領長者生活津貼及醫療券的長者是說，屬最明顯的福利，至於是多是少則見仁見智。

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責任編輯：余思嵐