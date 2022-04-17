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【好人好事】學牌司機遭膠袋完全遮擋視線　車手駛近拉走膠袋勇救司機

休閒消費 13:23 2022/04/17

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學牌女司機被垃圾遮擋視線，有鐵騎士極速拉走垃圾，英雄救美。

在駕駛時被阻擋視線，真的是可大可小！日前網上流傳了一段鐵騎士勇救「學」牌電單車司機的影片，影片中可見「學」牌電單車司機被垃圾遮擋視線，在馬路上左搖右擺地駕駛，十分危險，幸好最後有一名鐵騎士經過時灑脫地拉走垃圾，不少網民留言稱「好型！」，大讚是英雄救美。

鐵騎士勇救P牌少女。（圖片來源：影片截圖）

昨日（16日），Faceboo群組「香港馬路炸彈資料庫」有網民上傳一則車CAM影片，影片中有一名女性的「學」牌電單車司機在九龍灣馬路上駕駛，期間突然被垃圾完全遮擋視線，危險萬分！「學」牌司機當時手足無措，在馬路上左搖右擺，更減慢車速駕駛，幾乎看不到前路。當時「CAM主」司機本來轉左，眼見「學」牌司機陷入危險，亦立即尾隨司機，並減慢車速「頂著後面車輪」，以保護電單車司機。

在學牌司機如此無助之際，突然後方有一名鐵騎士，英勇地駛近「學」牌電單車司機，極速地把雜物一下子拉走，頭也不回瀟灑地離開，成功救到「學」牌司機，體現出馬路上守望相助精神！影片流出後，不少網民大讚「CAM主」及鐵騎士，「救咗個學神, 感謝大家嘅好人好事」、「大家都抵讚！馬路上守望相助最緊要平安無事。」、「Cam主你都好好人，原本左轉上。」、「重片主反應都好好，已有準備。」

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亦有不少人直指鐵騎士英雄救美，大讚鐵騎士型爆：「除咗型之外我只可以話係浪漫」、「好人真係特別型棍！」、「從後扭大油直去救人嘅啡呤哥型到爆！」、「英雄救美，真心覺得好型！」，「一段姻緣就係咁樣開始」。不過，亦有人大讚學牌司機保持到平衡，「學牌都西利架啦，視線比遮擋下都可以保持到平衡唔炒，第時一定做到大師傅。」、「學神都算係咁，慢慢行，唔係一野急停」、「女仔都算定，慢慢收慢靠左」。

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責任編輯：羅嘉欣

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