【天氣預測】未來兩日部分時間有陽光　周三及周四有幾陣驟雨

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲。（陳靜儀攝）

復活節假期第三天。天文台今日（17日）表示，繼續受東北季候風影響，吹著大東風，一些雲帶正覆蓋廣東沿岸及南海北部，今日大致多雲，最高氣溫約22度，強烈季候風生效。展望未來1至2日天色好轉，下周中期則會帶繼陣驟雨。

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天文台預測今日本港地區大致多雲，吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日部分時間有陽光，本周中期有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明天及周二部分時間有陽光。周三及周四大致多雲，有幾陣驟雨。周五起日間炎熱，日間氣溫約30度。

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責任編輯：余思嵐