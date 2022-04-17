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【MIRROR演唱會】MIRROR首度進軍紅館開演唱會　傳將參與7.1回歸騷

娛樂 10:33 2022/04/17

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MIRROR於7月在紅館開騷。

由陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤、邱傲然（Tiger）組成的MIRROR一直人氣高企。

他們繼去年5月在九展Star Hall舉行一連6場演唱會後，盛傳MIRROR正積極計劃在7月，首度進軍紅館開演唱會，當然令不少「鏡粉」相當期待，相信到時又會引起一度撲飛潮。 

7月進軍紅館

據消息指，MIRROR於7月的紅館演唱會已落實，但考慮到疫情相信短期內不會完全消失，為配合政府的防疫措施，主辦方初步計劃開13場，每場暫預計有7成半觀眾入場。

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傳被點名參與7.1回歸騷 

不過由於疫情變數大，如屆時政府收緊防疫措施，每場只容許約5成觀眾入場，主辦方恐怕變成「白做」、甚至蝕錢，因此各方連月來也不停開會商討細節。

另外，有消息指MIRROR被點名參與今年7.1回歸騷，因MIRROR的人氣、青春及活力而獲政府看中，MIRROR亦視當天演出為紅館騷舉行前的熱身。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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