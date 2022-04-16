【聲生不息】歌手及主持陣容曝光　王祖藍：港樂對我就是一味良藥

TVB與芒果TV合作的音樂節目《聲生不息》將於下周日（4月24日）首播，大會並在今日（4月16日）公布有關節目內容，發布概念海報、主持及歌手官宣海報。

最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

概念海報畫面主體以港珠澳大橋和香港維多利亞港為背景，將樂器與大灣區結合，以象徵香港與內地的音樂交流。參與歌手包括林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、陳毛不易、劉惜君、馬賽克、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸

王祖藍亦在辭職傳聞後，在社交平台分享《聲生不息》的宣傳照，說籌備這節目的原因之一，與TVB的55周年台慶有關：

大家好，我是王祖藍。籌備了許久的《聲生不息》，終於正式跟大家見面了。當下飛速的生活工作，讓我發現自己變得越來越懷舊。港樂對我來說，就是一味良藥。今年恰巧時逢中國香港回歸25週年和香港TVB台慶55周年，我一直在想著能為此做些什麼。十年的好兄弟也是這個節目的總導演打來電話說他們想製作一檔創新音樂綜藝，於是我們一拍即合便有了最初關於《聲生不息》的想法，並最終達成了芒果TV與TVB的此番合作。相信大家今天都已經感受到，我們的班底和陣容之強大與璀璨！在這裡，我也要感謝諸位新朋老友的鼎力加盟，共同圓夢！