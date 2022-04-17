【絕世好女友】唐詩詠爆曾遇男友出軌　Natalie無奈：做得幾好佢都會有小三

▲ 唐詩詠遇過小三？

下月（5月3日）將41歲的女神唐詩詠（詩詠）素有「girlable」的「最佳女朋友」封號，近日唐詩詠亮相楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》，大談絕世好女友的標準，笑言自己會對男友撒嬌，不過詩詠認為即使懂得撒嬌，也並不能防止男友有第三者埋身。

曾遇小三 用盡方法擊退

詩詠在《絲打圍爐》表示：「你做得幾好，佢都會有小三㗎，要有就有㗎喇。」又分享了自己對付第三者的經驗，更直言所有方法都試過：「講真我咩方法都試過，例如帶佢去拜神呀，我就求佢要好愛我囉。」

她又指即使自己想盡辦法擊退「小三」，但都未必能與另一半走到最後，因為二人相處是一門學問：「當一有小三嘅時候，你會跌入個窿度，你淨係諗小三快啲走，或者你返嚟我度啦，但係忘記咗最重要嗰樣嘢就係其實你咁樣呢個狀態，冇人會愛你囉。」

詩詠續說：「你只要生活得好好，或者你好開心，嗰個人係留定係走，佢會選擇，唔係輪到你去避佢，或者你做所有嘢去避嗰個小三係冇可能㗎，因為生命中佢會出現，佢就一定會出現，而個男人要選擇佢都係會選擇佢。」又認為即使終能擊退「小三」，但都不能維繫一個長遠的關係，加上變相會依賴對方，忘記自己。

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完美女人需具備媽媽的特質

另外，一直被外界封為「最佳女友」的唐詩詠，被兩位主持蝦頭及連詩雅大讚溫柔知性，絕對是最吸引男士的類型。

但詩詠指不論是任何類型都需要具備媽媽的特質：「因為我覺得咩類型嘅男人都係一個小朋友，你需要好似一個媽媽咁去照顧佢嘅感受，你要呵護佢，其實我覺得係有啲攰嘅，但呢個係必需，因為我發現如果你冇呢一樣嘢，佢哋好多時候會覺得被忽略，但係如果你用咗啲語氣唔啱呢，佢又會覺得你煩。」

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多年來情路崎嶇

其實詩詠自入行來承認過的戀情只有三段，但每段戀情終未能開花結果，令人大感可惜。

入行初期，她曾與余文樂因拍劇而撻着，但戀情只維持一年。直至2005年，她與崔建邦因合作《K-100》時互生情愫，拍拖多年經歷「五離四合」，即使男方是非不斷，她仍不離不棄，直至2014年二人正式分手，結束斷斷續續9年的感情。

在2015年，唐詩詠與洪永城因拍劇而擦出愛火花，但最終拍拖兩年，都是分手收場，不過她因大方、善良的性格，被網民封為「最佳女友」！