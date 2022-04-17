【水浸黑點】尖沙咀漆咸道南防洪工程料2027年完成　黃偉綸冀改善排洪能力及緩減水浸風險

▲ （發展局局長網誌提供）

發展局局長黃偉綸今日（17日）表示，為長遠減低尖沙咀區的水浸風險及應對氣候變化所帶來的挑戰，渠務署計劃於尖沙咀進行雨水排放系統改善工程，當中包括於市政局百週年紀念花園興建地下蓄洪池和雨水泵房，並建造新的雨水渠等，會盡快向立法會申請撥款，期望工程於今年第三季展開，並於2027年完成。

黃偉綸在網誌指，尖沙咀介乎加連威老道和柯士甸路之間的一段漆咸道南為現時其中一個水浸黑點，位處低窪，加上鄰近海邊，排水口較易受潮汐漲退影響。另外，當區的部分雨水管道排洪能力不足，以致過往曾出現較大型的水浸事故。尖沙咀進行雨水排放系統改善工程已考慮因氣候變化而增加的降雨量及海平面上升的影響，能有效改善區內現有排洪能力及緩減水浸風險，期望最終把漆咸道南從水浸黑點名單中剔除。

他又稱，現時本港有4個大型地下蓄洪池，分別位於大坑東、上環、跑馬地及安秀道。渠務署正規劃興建6個地下蓄洪計劃，包括漆咸道南和較早前在隨筆中介紹的觀塘秀雅道蓄洪計劃。相信當這些大型工程陸續完成，將更有效地減低當區的水浸風險，進一步提升香港的防洪能力。

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責任編輯：余思嵐