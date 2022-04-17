【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧

▲ 期西貢橋咀島復活假人頭湧湧。

疫情放緩，不少人乘著一連數天的復活節假期出遊，郊外成為遊客熱門地點，有網民分享假期西貢橋咀島的情形，只見人頭湧湧，也有人在岸邊紮營。人潮擁擠程度，令網民不禁感嘆：「會唔會陸沉？」

橋咀島位於西貢內海的一個狹長島嶼，屬於香港聯合國教科文組織世界地質公園。有網民最近在Facebook群組「香港行山新手交流區」分享一系列照片，拍攝時間為周五（15日）復活節假期首天，天色清朗下人潮湧湧，岸邊一帶擠滿遊客，相當熱鬧：

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不少網民留言，感嘆遊人擁擠程度與鬧市相比，有過之而無不及：「多人過尖沙咀」、「會唔會陸沉？」、「人頭多過石頭」、「我有人群恐懼症」、「全民染疫，全民免疫？」、「第六波好快到！」但也有網民指出，其實不只郊外，假日鬧市也相當多人：「都唔止郊外，尖沙咀旺角深水埗都人迫人」、「香港九龍新界復活喇」，點擊睇更多假日出遊人潮：

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責任編輯：羅嘉欣