【復課】楊潤雄指復課是推動打針契機　將協助接種率相對較低學校打針

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

教育局公布在4月19起，全港中小學幼稚園分階段恢復面授課堂。教育局局長楊潤雄今日（17日）表示，復課是推動疫苗接種的契機，會協助接種率相對較低的學校打針。

楊潤雄在電視節目表示，大部分學校在下周二起陸續分級復課，暫時大部分小學選擇本月25日分階段復課，先是高小，屆時全校師生每天要做快速測試，信任家長及學校，亦相信家長會如實申報，如有學生返校後有病徵，學校可為有發燒、咳等學生，在校內用快測包覆檢，下月中或尾會檢視是否仍需每日一檢，以及小學、幼稚園能否恢復全日面授課。

他又稱，不向全部學生派發快速測試套裝，因為要考慮恰當使用公帑，而現時市面快測包有足夠供應，相信家長可以應付。

一千萬(套)數目，已經較純粹給予綜緩戶或是領取學生津貼、全津或半津，已經是預算寬鬆了，如果學校遇上部分家庭需要多些、不足夠的，亦可以再來教育局領取

楊稱，3至11歲兒童的疫苗接種率目前只有6成多，復課是推動疫苗接種的契機，現時正了解各學校的打針情況，計劃安排專家或醫生到校為家長進行講解，以釋除他們的疑慮，提高學童的接種率。

如果看到接種率達到某個高水平，整體疫情較現時有更大改善，可以准許小學、或先是小學，恢復全日面授課堂，但接種率一定要高，最簡單當然是九成

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐