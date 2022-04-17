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【烏克蘭戰爭】20歲烏克蘭士兵心臟中彈奇蹟生還　攜彈逃亡2日獲救手術後望重返戰場

健康 17:51 2022/04/17

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20歲烏克蘭士兵不幸被射中心臟，最後奇蹟生還。

俄烏戰爭持續至今，有超過10萬名烏克蘭男性自願參戰，戰爭中亦發生了不少的人命傷亡。最近，有一名20歲的烏克蘭士兵於前線中，不幸被俄軍俘虜，過程被拷問之餘，更不幸被俄軍掃射，胸口中彈。最後經醫療團隊成功取出子彈，完成了高難度手術，奇蹟生還。

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據外媒報導，一名20歲的烏克蘭士兵Volodymyr Hordiyenko於前線中，與兩位兄弟不幸於基輔近郊被俄軍俘虜。他們經過9小時嚴刑拷問，即使俄軍允許他們離開，卻使用機關槍掃射及投擲手榴彈。期間，Volodymyr不幸胸口中彈，而兩位兄弟則被擊中後身亡。Volodymyr帶傷爬離車外，並前往樹林方向穿行2日天，最後被同袍發現送往醫院。

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Volodymyr隨即被送往首都基輔的醫院接受治療，醫生在特殊穩定器的幫助下，對其心臟進行了長達5小時的手術，最後成功取出了微小的彈頭，過程十分驚險。

手術後幾個小時，Volodymyr已經可以說話，第二天他更可以走路。雖然胸口的傷口還沒癒合，但看起來十分有精神，甚至對醫生表示希望能重返前線繼續對抗俄軍。

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責任編輯：羅嘉欣

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