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【危險藥物】海關機場檢市值約120萬元疑大麻花　3名男子被捕

社會 12:31 2022/04/17

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（海關提供）

海關今日（17日）表示，在機場檢獲約6公斤懷疑大麻花，估計市值約120萬元，案中3名男子被捕。

海關指，在本月15日在香港國際機場查驗一批從加拿大抵港，報稱載有冷凍海鮮的空運貨物，在六個發泡膠箱底部暗格發現案中懷疑大麻花。跟進調查後，同日在機場拘捕3名年齡介乎21至36歲男子，他們分別報稱司機、學生和搬運工人。一名36歲男子已被暫控一項企圖販運危險藥物罪名，將於明日在粉嶺裁判法院提堂；另外兩人則獲准保釋候查。
　　 
根據《危險藥物條例》（《條例》），大麻及四氫大麻酚屬定明的危險藥物，除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
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責任編輯：余思嵐

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