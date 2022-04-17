【上位小生】25歲丁子朗坦言拍過3次拖　Karl承認其中一位女友為圈中人

▲ 丁子朗親證曾與圈中人相戀。

現年25歲的丁子朗，於2016年回港參加港男而奪得亞軍後加入娛樂圈並TVB力捧，近年有機會任大騷主持外，今年憑《青春不要臉》「升呢」為男一，而且更勇奪台慶頒獎禮「飛躍進步男藝員」，被指大台近年「極速上位小生」之一。

今天（4月17日）丁子朗接受由梁泰來主持的商業電台節目《星光背後》訪問，大談其入行約6年的上位之路，以及戀愛史。節目中，丁子朗透露過往只拍過3次拖，當中兩段屬返港入行後發生，還親證其中一段關係是圈中人發展。

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曾拍過3次拖 望對象是圈中人

14歲隨家人移民加拿大，18歲大學未畢業便回港勇闖追夢的丁子朗，過去六年只有他在香港獨自生活。被問到愛情觀，他直言自己是工作狂，事業永遠排在首位：「我係比較事業為重，追夢為主。例如情人節，約了對方食飯，但如果有通告，我會取消約會以工作先行，第二日才跟對方補償。」

丁子朗剖白希望未來對象能夠是圈中人，因為過往他曾經拍過三次拖，回港入行後先後有過兩段關係，當中一段屬圈外人，因最終因對方不體諒其工作而產生磨擦而分開。

他說：「我試過戲中同一個女仔拖手，佢都會呷醋，拖手咋喎！我心諗，唔係吖嘛！再加上我哋呢一行拍攝日夜顛倒，佢可能無法理解，點解咁晚仲要返工，仲要係凌晨三、四點，返一個鐘後又收工，又或是返工返足一整天，甚至成個星期都冇得見。」又指拍拖其實是找一個人陪自己成長，而當大家方向不一的時候，或許分開是一件好事。

▲ 丁子朗備受TVB力棒。

親證曾與圈中人拍拖

至於另一段感情，他承認是圈中人，但卻不願意透露對象是誰，希望留一點揣測空間給大眾。 被問到是否傳過緋聞的華姐林宣妤，他帶點弦外之音說：「我同佢係一個好好朋友關係，我哋成班朋友都好close，全部都係由外地返香港發展，例如我同佢一個來自馬來西亞，一個由加拿大返嚟，喺本地最初冇咩朋友，會經常相約聚會，特別過時過節都唔會想一個人過，我同佢可以話係認識中嘅朋友。」

再問到二人是否男女朋友關係時，丁子朗說：「我哋係很好嘅朋友。」又強調不願透露曾拍拖的圈中人姓名，他希望可保持神秘感，讓大家猜測。

談到與合作劇集《青春不要臉》而傳出緋聞的戴祖儀，丁子朗則答得直接兼笑稱：「呢個就斬釘截鐵，NO！」

另外，有指他曾情迷湯洛雯，丁子朗坦言未入行已視對方為女神：「因為佢真係好靚，佢一直係我心中嘅女神。」又指遺憾女方身邊一直都有男伴，從沒想過展開追求，仰慕之情也只好默默收藏，他強調女神只可遠觀而不可褻玩，又坦言至今每次看見湯洛雯也有心跳感覺：「同佢每次say hi都好開心，會心心眼！」

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與林宣妤和戴祖儀傳緋聞



丁子朗入行後緋聞不多，當中最為人熟知是與2017年華姐亞軍林宣妤（Serene）以及戴祖儀。在2020年時，丁子朗與Serene傳出緋聞，在6月時身處馬來西亞的Serene越洋送手繪生日卡予丁子朗，丁子朗亦在社交平台分享並寫上「Till we fly again」及心心符號，似乎有所暗示。

當時丁子朗回應TOPick解釋為何寫上「Till we fly again」指：「其實是引用國泰航空campaign 的一句，希望可以再次飛，親身再說向她說謝謝。」

他並稱與林宣妤的關係只是朋友：「朋友知我生日，所以送禮物給我，她也時常送自己的畫作給朋友。」

而他又坦承Serene在香港的時候，二人有相約食飯。不過因為疫情關係，兩人分隔香港與馬來西亞，但丁子朗表示他們可以透過視像通話及WhatsApp保持聯繫，令緋聞塵囂而上。

至於戴祖儀的緋聞全因二人合作TVB劇集《青春不要臉》而傳出，劇中飾演情侶有連場激吻的二人，當時更被拍得轉車幽會，故即時傳出二人疑因劇集戲假情真擦出愛火。

事後，戴祖儀在其社交網站貼出與緋聞男友丁子朗的錄音對話，就二人關係作解畫。至於丁子朗亦曾受訪時狠心落閘指與女方只是好朋友而已，並無發展可能。