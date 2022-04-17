【防疫措施】葵涌工廈多戶聚集違限聚令　8人收告票拘捕1負責人

▲ （提「葵」警剔fb圖片）

警方今日（17日）表示，發現葵涌工廈的私人處所內有多人進行多戶聚會，拘捕1人、向8人發出告票。

警方指，昨日晚上巡查區內多個表列處所，於葵德街16至26號工廈的私人處所內發現有多人正進行多戶聚會，拘捕一名27歲本地女負責人，已獲准保釋候查；另單位內4名本地男子及4名本地女子，年齡介乎27至42歲，涉及來自5個住戶的人，向他們發出定額罰款通知書，他們均涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。

警方提醒，根據《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止在任何私人處所進行多户聚集。如有多户聚集進行，參與該聚集的人、組織該聚集的人或擁有、控制或營運進行該聚集的處所及明知而容許該聚集進行，一經定罪最高刑罰為罰款港幣5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐