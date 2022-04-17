【聲生不息】兩地歌手合唱羅文經典金曲　歌手1分鐘剖白演藝人生

▲ 《聲生不息》

TVB與芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》繼發布一系列官宣海報後，再邀兩地多位歌手攜手獻唱由羅文原唱的經典歌曲《好歌獻給你》。

此次MV由林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸重新演繹。

此外，大會亦釋出各歌手1分鐘個人宣傳片，談及對經典金曲及演藝人生的個人感受。《好歌獻給你》MV及歌手1分鐘個人宣傳片將由今日（4月17日）起陸續在翡翠台播出，而TVB多過網上平台亦已線上發布。

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