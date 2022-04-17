【聲生不息】兩地歌手合唱羅文經典金曲 歌手1分鐘剖白演藝人生 娛樂 13:54 2022/04/17 分享： 分享： 熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ 《聲生不息》 TVB與芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》繼發布一系列官宣海報後，再邀兩地多位歌手攜手獻唱由羅文原唱的經典歌曲《好歌獻給你》。 此次MV由林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸重新演繹。 此外，大會亦釋出各歌手1分鐘個人宣傳片，談及對經典金曲及演藝人生的個人感受。《好歌獻給你》MV及歌手1分鐘個人宣傳片將由今日（4月17日）起陸續在翡翠台播出，而TVB多過網上平台亦已線上發布。 最新影片推介：潘燦良周家怡專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應 小方自責辜負女友：精神有少少出軌！ 13:53 2022/04/05 【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應 小方自責辜負女友：精神有少少出軌！ 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 13:26 2022/04/06 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口 「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象 14:33 2022/04/07 【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口 「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象 你可能感興趣 【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應 小方自責辜負女友：精神有少少出軌！ 13:53 2022/04/05 【講你都唔信】方力申拍床戲有生理反應 小方自責辜負女友：精神有少少出軌！ 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 13:26 2022/04/06 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口 「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象 14:33 2022/04/07 【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口 「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象 聲生不息 音樂節目 綜藝節目 TVB