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【車CAM直擊】小朋友馬路踩單車一度落後　網民稱家長完全無安全意識及責任

社會 15:03 2022/04/17

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（車CAM直擊影片截圖）

一連4日復活節假期，不少人會安排活動。網上流傳一段行車紀錄儀的片段，懷疑有家長攜同小朋友在馬路上踏單車，期間不少車輛經過，險象環生。

事發在紅磡道馬路，片段顯示時間為昨天（16日）早上近12時，有3人在馬路上踏單車，期間等待交通燈號，待轉綠燈後，小朋友一度跟不上其他人。

有網民指，

全家係市區馬路踏單車已夠CLS, 細路墮後父母都唔理, 要直接告"疏忽照顧兒童"

如果小朋友有咩意外， 父母會後悔一世

起步時候，留低個細嘅， 自己先加速 走咗去，離曬大譜， 一睇就知個細，其實 技術有限， 強烈建議 ，馬路踩單車，必須考牌！

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記者：余思嵐

 

 

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