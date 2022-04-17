【蛇蠍人妻】韓妻與外遇男為保險金謀殺親夫　曾嘆河豚毒放太少毒殺不成

▲ 韓國女子為保險金與外遇男一同謀殺親夫。

南韓發生一宗駭人聽聞的「蛇蠍人妻」詐領保險金案！一名韓國女子覬覦其丈夫8億韓元（約港幣5,105,845元）的保險金，連同外遇對象謀殺親丈夫，令其丈夫溺死。該名女子曾意圖下毒毒殺丈夫，更發現其兩位前度情人都因意外死亡，疑點重重。

▲ 李恩海與丈夫尹尚燁。（ 圖片來源：影片截圖）

據外媒報道，南韓警方於今年3月30日對31歲女子李恩海，及男子曹賢洙發佈通緝令，指於2019年6月30日李恩海和丈夫尹尚燁，前往京畿道加平郡龍沼溪谷戲水，當時李恩海慫恿不會游泳的丈夫跳水，其後與曹賢洙一起把丈夫溺死，溺死後還試圖詐領保險金。

事後，李恩海以其名義申請領取8億韓元（約港幣5,105,845元）的死亡保險金，怎料遭保險公司懷疑是詐領而婉拒申請，於是李恩海向南韓SBS時事節目《我想知道真相》舉報，而節目組人員因懷疑尹尚燁的死因不單純，因此轉而調查李恩海的行跡。

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尹尚燁的死因令其姊姊及姊夫懷疑，固此向警察舉報李恩海、曹賢洙疑似「保險詐騙」等嫌疑，而警方亦開始對案件展開調查。最後更發佈發佈通緝令，於昨日（16日）成功逮捕李恩海與共犯兼外遇對象曹賢洙。南韓警方指，在尹尚燁溺斃前，李恩海已試過在其丈夫食物中下毒，將河豚血液混在食物裡面，可惜最終毒殺不成功。事後還用Telegram向曹賢洙抱怨：「河豚毒放了這麼多，尹尚燁怎麼還不死。」

警方指李恩海、曹賢洙潛逃期間，從未使用過手機或是信用卡，長期以來隱居於高陽市一帶。而李恩海的父親亦要求女兒自首，李恩海在父親與警方的說服下投案。二人在京畿道高陽市德陽區的大樓發現李恩海、曹賢洙，並將兩人上銬逮捕。

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但原來李恩海的兩名前情人都曾在意外死亡，包括2010年前情人車禍身亡的事故，當時在車上的李恩海傳出領走了死者的保險金。另外2014年李恩海另一名情人在泰國芭達雅浮潛時喪命，事件也是疑點重重，南韓警方指會繼續追查。

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責任編輯：王明芳