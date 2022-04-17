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【污水陽性】黃大仙及九龍城多個屋苑污水呈陽性　當局派17萬快速測試包

社會 14:04 2022/04/17

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（陳永康攝）

政府今日（17日）表示，黃大仙及九龍城區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 
黃大仙區

  • 龍蟠苑、鳳鑽苑、鳳禮苑、鳳德邨、星河明居及悅庭軒

九龍城區

  • 九龍城 — One Homantin、何文田邨、冠暉苑、冠德苑、冠熹苑、常樂邨及皓畋


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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