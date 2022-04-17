【正能量】姜濤香港後援會為偶像慶生　本月30日請全港免費搭電車傳遞愛心

▲ （香港電車提供）

香港電車今日（17日）表示，「姜濤香港後援會」為響應他們至愛偶像要多做公益的善心呼籲，會在本月30日姜濤生日當天，包起全線電車，提供全民免費乘車優惠，既為偶像送上一份別出心裁的生日禮物，亦在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量。

香港電車指，是次「姜濤生日免費乘車日」是首次民間團體自發舉辦，這次別具創意和意義的偶像應援活動，為香港市民疫境中帶來一點甜。

「免費乘車日」活動已舉辦超過10年，在過去一年共舉辦7次，「免費乘車日」為歷年之冠，受惠市民人次逾140萬。

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責任編輯：余思嵐