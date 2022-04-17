【女生恩物】Bless排毒博士踢走宿便　一次KO假肚腩、內分泌失調

▲ 羽衣甘藍的膳食纖維比糙米還要高，一杯羽衣甘藍的膳食纖維是菠菜的3倍。

據臨床醫學研究顯示，女性便秘的傾向比男性多2至3倍，宿便問題持續，會引致下身肥胖及假肚腩問題，嚴重影響儀表，而長期毒素未能排走，更會延伸至內分泌失調，臉上長出暗瘡或粉刺等。

換言之，排走身體毒素，等於一次過紓解肚腩及暗瘡等「女生煩惱」。冷壓果汁品牌Bless的熱賣產品「排毒博士」Dr. Detox，以超級食物「羽衣甘藍」作基底，混合多種蘊含豐富維他命的水果如啤梨、青瓜、蘋果等，透過排毒清走宿便，幫助女士回復青春及體態。

羽衣甘藍做基底 排走身體毒素

便秘在臨床上的定義是一周排便次數少於3次、糞便質地硬而量少、排便時有困難等。許多女性都有便秘的煩惱，除了女性先天的荷爾蒙影響外，情緒起伏較大的她們也容易因自律神經失，或是因活動量不夠而減慢腸道蠕動。當排便受到阻塞時，大腸中的殘渣不斷積聚，加上水分持續脫乾，便會造成糞便乾硬，產生「宿便」問題。

本地果汁品牌Bless的女性顧客高達七成，其蔬果飲料Dr. Detox一直是銷售皇牌。它主打排毒功效，以「超級食物」（superfood）羽衣金藍為基底，榨成濃郁的翠綠汁液。羽衣甘藍的膳食纖維比糙米還要高，一杯羽衣甘藍的膳食纖維是菠菜的3倍，且屬於「非水溶性」，能直接軟化腸道中殘留已久的宿便，加上榨成蔬菜汁後充沛的水分輕易令宿便排出體外，馬上收細「假肚腩」。

混合多種水果汁 啤梨清熱具抗氧化功效

據營養師的建議，人體吸收「水溶性」及「非水溶性」的膳食纖維比例應該是2:1。除了以羽衣金藍作主打外，Dr. Detox含有啤梨、青瓜、蘋果、檸檬，以果糖的清新甜味，中和蔬菜的微苦澀味。與粗糙的蔬菜纖維相比，水果含有豐富的水溶性纖維，它能與膽固醇相似的油脂物結合，可以潤滑腸道，增加糞便量。

同屬綠色食物的青瓜及啤梨，則一向被視為「清潔解毒」。其中啤梨蘊含豐富的天然果膠，能清理淤積在人體內的食物殘渣和毒素，例如引致暗瘡的油脂物等，並隨著膳食纖維的作用，通過更快速的新陳代謝，一同排出體外。這些水果含大量維他命，有抗氧化作用，能夠紓緩因內分泌失調引致的各種油肌問題。

加入薑的超級配方 消除水腫美顏神物

除了多種蔬果外，Dr. Detox亦加入「薑」來調味。混合在水果中的微微薑味，可以清新提神之餘，其辛辣度更能刺激胃酸的分泌，幫助消化食物。另外，長期飲用帶薑的飲品，可促進血液循環，緩減因異常組織在血液的堆積，減少臉部或身體水腫，難怪成為近年日本女生經常討論的瘦身恩物！

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