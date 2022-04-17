【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生

▲ 林淑敏最近接受電台訪問，分享10多年前患上乳癌的經歷。

在《愛．回家之開心速遞》演活「大小姐」龍力蓮的林淑敏，最近接受電台訪問分享10多年前患上乳癌的經歷，曾打化療針4度休克，痊癒後也受到後遺症困擾。但林淑敏認為這段患癌經歷，收到的祝福大於所承受的痛苦和災難，在最孤單時感恩信仰相伴，直言有幸能活出第二次生命，如復活一樣。

▲ 「大小姐」林淑敏曾患上乳癌，康復後也出現後遺症。（資料圖片）

林淑敏接受港台節目《舊日的足跡》訪問，憶述入行及抗癌經歷。她表示，初入行時跑龍套、演市民、妓女、鬼等角色，對自己沒有信心，自覺自己「蠢蠢地、好簡單、扭擰、尷尬」：

睇返以前嘅演出真係得啖笑，如果呢個人都成功，真係對唔住香港觀眾！

她指自己當年只當演戲是一份工作，有糧出就有生命力。但經歷癌症後，她改變想法，堅決要活出精彩人生：

大病過後，我坦然問過自己，既然TVB收留，之後嘅路要點行？我深入禱告，決定喺有生之年，仲有一口氣，要令自己嘅人生更精彩，去盡啲，起碼盡力先對得住自己。

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林淑敏的抗病路並不平坦。在化療期間，她打4針都出現休克情形，有一次打針3分鐘後連面都變成黑色，需要醫生搶救。雖然醫生向她表示身體會慢慢復原，但林淑敏等了6、7年，至今仍有些腦霧症狀，當年更會「斷片」，不知自己在說什麼，甚至試過駕車回家時在路上兜了2、3個小時。

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她憶述，當年與蘇玉華合演《On Call 36 小時 II》時，正處於完成化療針的階段，出現腦霧症狀，試過忘記台詞：

記得一次，同蘇玉華拍劇時，之前大家有講有笑，點知一開機我就忘記晒所有本來熟讀嘅台詞，望住佢講唔出一句對白。當時我好尷尬，好難解釋發生咩事，我知自己發作，只係不停講對唔住。好彩佢好好人，係一位好好嘅演員。佢一定覺得呢個人點解唔做功課。

我一直以來都冇同佢解釋過，所以好想同佢講一聲「我愛你，蘇玉華！」

為了演活「大小姐」的角色，林淑敏在2017 年加入《愛回家》大家庭時，就上網參考別人嗌交的片段。

其實嗌交本應慘不忍睹，但係又可以好好笑！當初我做大小姐依然有客串其他角色，冇諗過會影響大小姐嘅形象。因為德高望重嘅大小姐唔可以突然間變咗師奶，為咗保持大小姐形象，我就再冇接其他角色。

林淑敏在9年前結婚成為陳太，當被問及在劇中「大小姐」和「宋水輝」越做越合拍，丈夫Tommy可會吃醋？林淑敏笑言當然沒有，Tommy 還會扮「宋水輝」與她對劇本。

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林淑敏表示和飾演「宋水輝」的許家傑私底下「好玩得」，對方像小朋友，很傻氣，兩人私底下會打交、鬥氣、講笑。她笑稱有這個好拍檔，實在非常幸運。

許家傑同我老公相識，佢冇嚟過我屋企食飯，因為我屋企唔招呼人，但佢哋會約上網打機！我發覺同阿輝好有默契，如果拍完《愛回家》，我哋可以做龍鳳胎又或者兩兄妹，就好似一家人。

其實我哋嘅遭遇好相似，佢係香港先生，同樣試過工作上唔如意，我哋一齊喺公司捱出嚟。同期好多人，並非人人都有咁好機會，要珍惜，大家拍住上。我話「將來你成為最佳男主角，我要靠你去搵林淑敏做你阿媽或者家姐，哈哈！」好難得喺圈中搵到一位真摯嘅好拍擋，希望係一世！

▲ 林淑敏大病過後變得豁達。（圖片來源：林淑敏IG）

當被問到會否擔心「大小姐」這個角色會有完結一天，又要重回演路人的日子，林淑敏坦言也曾為此苦惱過，但幸好患重病的經歷令她明白「本來無一物」的道理：

我可以處於卑賤，又可以處於成功，最緊要過癮！我感恩主耶穌一直祝福及保守我，呢個角色邊個演都會好笑，我真係好幸運被選中。

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責任編輯：羅嘉欣