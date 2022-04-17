【第五波疫情】今日新增747宗確診及陽性個案　連續三日回落至千宗以下

本港將在下周逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今日(17日)出席記者會交代疫情狀況。

【16:49】

張竹君稱，至今有150名私家醫生曾獲發新冠口服藥。指定診所截至4月15日，已為逾11萬人提供診症，會密切留意疫情發展調整服務需求。李立業指至昨日已向逾2.69萬名病人處方新冠口服藥，現時23間指定診所，會據臨床指引處方口服藥物，歲所每日最多提供4000個診症，至今已服務11萬人次。

【16:45】

張竹君指，如放寬社交距離都預料疫情會反彈，人流增加後都預期有輕微反彈情況，惟反彈幅度仍需視乎圍封檢測陽性、確診數字、污水檢測或港大即時病毒繁殖率，沒有硬指標如反彈後會如何，知道當局都有相對應對方案，包括醫管局準備。

她又提到，現時防護中心暫未開啟個案追蹤，但老人院舍一直都有做相關工作，如現個案或密切會盡快處理；又籲市民外出增加，社交活動多，亦需緊守防疫措施。

【16：40】

就食衞局局長陳肇始昨日提到，政府會聯同衞生防護中心、醫管局及教育局，進行跨部門聯合演練，張竹君解釋衞生防護中心昨日（16日）聯同教育局及醫管局演練，預備應對開學後可能發生的情況，希望加強向方溝通，方便有需要時可以最快時間應付及處理；而李立業亦補充，醫管局於疫情變化上與不同持份者有演練，內部、中央統籌委員會及兒科已舉行會議，準備好醫院以便接收較多兒科病人，於社區治療設施考慮方案支援不同家庭單位入院需要。

【16:38】

李立業指，第5波疫情多長者確診，關注長者覆診，為長者安排不同專科門診，亦會安排專職治療。另外有持續病徵狀，血液不正常，都會專介傳染病專科。若是院舍會安排外展服務隊。

另收到15宗多系統發炎綜合症，有病童病情嚴重。詳情請見【下一頁】

【16:33】

李立業指，8人情況嚴重，51人危殆。昨天有24人患者離世，11男13女，55至105歲，12人來自院舍，9人未有接種新冠疫苗、12人僅打一針、3人已打兩劑，有22人屬於65歲或以上長者，2人涉65歲以下包括一名55歲患有紅狼瘡的女病人，已打兩劑科興，另一人為64歲女病人有長期病患，腎功能差，3月22日經廣華急症入院，洗血期間曾心臟停頓，4月16日離世。詳情請見【下一頁】

【16:33】

張竹君指，多29宗患者死亡個案，醫管局指包括3月5日至4月15日期間，5宗滯後呈報死亡個案，涉及70至86歲病人。

【16:30】

今日新增747宗確診及陽性個案，其中446宗核酸檢測個案，包括63宗醫管局、127宗化驗所、256宗私人診所。301宗屬快速檢測陽性呈報。

在203宗初診基因分析，暫時找不到有L452R陽性個案，198宗L452R陰性個案，另5宗未完成基因分析。

今日11宗屬輸入個案，10宗核酸檢測陽性，5宗本月16日抵港航班，2宗本月15日抵港航班。

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責任編輯：TOPick港聞組