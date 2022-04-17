【死亡個案】今日再多29人病歿　包括55歲女患紅斑狼瘡已打兩針

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。

本港將在下周逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生將會出席記者會交代疫情狀況。本港昨日再錄29宗死亡個案，包括24宗屬昨日接獲死亡個案，有5宗涉及3月5日及4月15日死亡的滯後呈報個案，至今累計已有8926人病歿，

醫管局昨單日接獲有24名確診病人死亡，涉及11名男子、13名女子，介乎55歲至105歲，當中有12人屬院舍院友、9人未有接種新冠疫苗、12人僅打一針、3人已打兩劑、有22人屬於65歲或以上長者。

昨日病歿個案有2人涉65歲以下：

55歲女，有長期病患，已打2針科興，本身患有紅斑狼瘡症及狼瘡性腎炎，3月檢查時發現肝臟有瘤，3月22日因血鈣高入住屯門醫院，入院檢測陽性，CT值為20，即病毒量高，獲安排隔離病房留醫；患者獲處方靜脈輸液及新冠口服藥，惟其出現貧血、血色素跌、肺炎，住院期間血含氧量亦反復，情況持續惡化，延至昨日不治

64歲女，有長期病患，未有接種疫苗，曾中風並患者有腎問題需接受洗血，3月22日因胃口差及感疲倦，經廣華醫院急症室入院，發現腎功能再轉差，入院後四度檢測，當中僅一次檢出陽性，CT值大於30，住院期間肌肝指數高逾1000，持續洗血後情況指數有改善，惟4月4日洗血期間曾心臟停頓，需插喉急救，至昨日下午7時不治

另外，醫管局接獲3月5日至4月15日期間，5宗滯後呈報死亡個案，涉及70至86歲病人。

至今仍有8247名病人留醫，再多3人危殆，包括1人無打針、2人已打一針，現時有51名病人需深切治療，並有8人情況嚴重。

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記者：陳正怡