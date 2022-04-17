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【第五波疫情】李立業指收到15宗多系統發炎綜合症報告　籲家長攜同小朋友打針

社會 17:15 2022/04/17

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本港將在下周逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生將會出席記者會交代疫情狀況。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，收到15宗多系統發炎綜合症報告，病毒感染誘發免疫系統，導致發炎，通常康復後2至6周發病，部分病童嚴重須住深切治療部，提醒家長要留意子女的康復情況，如有不適應盡快求醫，呼籲家長攜同小朋友打針。

他又稱對於多系統發炎綜合症情況仍了解中，會聽取不同專家意見。

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記者：余思嵐

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