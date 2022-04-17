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【MIRROR成員】姜糖為姜濤辦連串慈善活動慶生　請全民免費坐電車【內附詳情】

娛樂 17:30 2022/04/17

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姜糖舉辦不同慈善活動。

男團MIRROR萬人迷成員姜濤將於本月30日踏入23歲生日，一班「姜糖」（姜濤粉絲）已準備一系列應援活動慶祝這個「姜濤誕」。

【MIRROR成員】姜濤官方後援會舉辦慈善義賣　開兩大期間限定店賀「姜濤誕」【內附詳情】

公布「免費電車日」

香港電車有限公司今日（4月17日）向市民公布，「姜濤香港後援會」為響應偶像要多做公益的善心呼籲，將於姜濤生日當天，即是4月30日，包起全線電車，提供全民免費乘車優惠。 

既為偶像送上一份別出心裁的生日禮物，亦在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量，行動非常意義。

早前姜濤曾在社交網表示感激大家對其的支持，又呼籲大家幫助更多有需要的人：「知道最近有些粉絲開始為我籌備生日和新歌的應援，對此我非常感激。我想說，你們的心意我全部都收到了，但今年我希望你們把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人。特別是現在疫情時期，社會上每一個人都過得不容易。所以，我們更應該傳遞我們的愛心和力量。」

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香港電車表示，「免費乘車日」是香港電車獨有的公益活動，活動已舉辦超過十年。

過往的「免費乘車日」多由商會或企業贊助，今次「姜濤生日免費乘車日」則是首次由民間團體自發舉辦。

香港電車為「姜糖」們舉辦這次別具創意和意義的偶像應援活動深感雀躍鼓舞，透過姜濤香港後援會動員人手及資源，既能幫助身邊的人，亦為香港巿民在疫境中帶來一點甜。

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多個慈善活動

另外，除「免費乘車日」外，「姜濤香港後援會」更舉辦了一系列的慈善活動，例如在港九商場設置慈善限定店，而所得的收入扣除成本後會全數捐到不同慈善機構。

而且更有慈善義賣姜濤公仔，以及與香港兔唇裂顎協會聯乘推出限量版套裝金旗認捐行動，為其經費籌款，以各種行動響應姜濤的善心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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