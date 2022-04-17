【防疫措施】復活節加強巡查　港島西區向67人發告票3負責人收傳票

▲ （警方提供）

警方在復活節長假期期間加強巡查。警方今日（17日）表示，在過去兩日向67人發告票、3人發傳票。

西區警區繼續在區內加強巡查，並聯同相關部門，在本月15及16日共巡查區內逾百間持牌食肆及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的表列處所，共向5名未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼的顧客，發出定額罰款通知書，及會向3名牌照負責人發出傳票。



另外，警方亦巡邏西營盤、石塘咀、堅尼地城、香港仔及赤柱等多個地方，其間發現37男16女、年齡介乎19至73歲，未有正確配戴口罩；亦分別於卑路乍街灣公園及中山紀念公園發現5男1女，年齡介乎21至28歲，及3名同為29歲女子聚集，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（配戴口罩）規例》（第599I章），遂向他們發出定額罰款通知書。

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責任編輯：余思嵐