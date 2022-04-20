【食用安全】回南天後果皮發霉生白點　中醫稱或現可致癌黃麴毒素籲勿食用

▲ 註冊中醫師馬琦傑指出，陳皮一旦發霉，即有機會出現可致癌的「黃麴毒素」，呼籲絕不可食用。

回南天潮濕過後，乾貨食材容易發霉。有網民最近分享，家中收藏的果皮疑似發霉，未知能否食用，引起網民議論紛紛。註冊中醫師馬琦傑指出，陳皮一旦發霉，即有機會出現可致癌的「黃麴毒素」，呼籲絕不可食用。

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據Facebook群組「今晚煮乜好」，有網民最近發帖表示，打開罐中果皮時，見到有少許白色：「唔知係咪發毛（霉），請問仲可唔可以用？可唔可以重曬？」並上載陳皮發霉情形：

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有網民留言回覆指之前也曾出現同樣情形：「同我上次一樣，晒（曬）唔好！我刷唔去毛。好多我放棄了」有人表示只要抹去霉點即可食用：「可以呀！抹吓佢再曬番就無事。每年都要攞出來曬吓。」、「係半濕布抹去，晒（曬）返就得，有綠色或霉晒唔要得。」但也有人回覆不可以再食：「掉左佢，有毒。」

市民何小姐接受TOPick訪問稱，早前回南天過後，她將家中的陳皮拿出來時發現已發霉生點，雖然家人表示可以繼續食用，但她就沒有食用，直接棄掉。

註冊中醫師馬琦傑指出，許多人以為陳皮發霉後經刷曬，就可以食用，但其實是不能食用，尤其是這些植物類，一發霉就有機會出現可致癌的「黃麴毒素」。以下是正確處理陳皮方法：

定期拿出來在太陽下曬（一個月最少曬一次）

放陳皮的樽一定要有蓋，最好密封

放陳皮一定要乾爽，廚房不宜

放陳皮樽內一定要放抽濕磚，不宜用抽濕包代替。因為容易在吸滿後，不再吸濕而不知道

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責任編輯：羅嘉欣