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【供港物資】昨2.7萬噸物資水路來港　生鮮食品類約30噸

社會 18:14 2022/04/17

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（資料圖片）

運輸及房屋局今日（17日）表示，昨日深圳市有49班次貨船經水路運輸跨境物資約5,260個標箱，約27,920噸貨物，其中生鮮食品類約10個標箱，約30噸，非生鮮類約5,250個標箱，約27,890噸。

深圳市三個港口自開航至昨日為止總共運輸跨境物資約198,800個標箱，約1,129,960噸貨物，其中生鮮食品類約1,360個標箱，約11,780噸，非生鮮類約197,440個標箱，約1,118,180噸。

運輸署已由2月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果呈陰性的司機才可進入內地。昨日共進行了1,639次快速核酸檢測，當中發現宗9宗初步陽性檢測個案，已將個案通知衞生署以作跟進。

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責任編輯：余思嵐

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