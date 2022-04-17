【供港物資】昨2.7萬噸物資水路來港　生鮮食品類約30噸

▲ （資料圖片）

運輸及房屋局今日（17日）表示，昨日深圳市有49班次貨船經水路運輸跨境物資約5,260個標箱，約27,920噸貨物，其中生鮮食品類約10個標箱，約30噸，非生鮮類約5,250個標箱，約27,890噸。



深圳市三個港口自開航至昨日為止總共運輸跨境物資約198,800個標箱，約1,129,960噸貨物，其中生鮮食品類約1,360個標箱，約11,780噸，非生鮮類約197,440個標箱，約1,118,180噸。



運輸署已由2月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果呈陰性的司機才可進入內地。昨日共進行了1,639次快速核酸檢測，當中發現宗9宗初步陽性檢測個案，已將個案通知衞生署以作跟進。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐