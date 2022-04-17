【香港小姐2022】曾志偉親解王祖藍現時職務　指《金宵大廈2》沒種族歧視

▲ 曾志偉出席《2022香港小姐競選》全球招募記者會。

今日（4月17日）《2022香港小姐競選》在TVB電視城舉行「全球招募」記者會，去年港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍暨友誼小姐邵初、最上鏡小姐楊培琳等出席，電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉亦有現身。

過去歷任21屆港姐司儀的曾志偉被問今年會否出山當司儀，卻表示不會：「還有好多很好的司儀，最多必要時我出來問兩個問題。」

他表示港姐競選暫定8月底或9月舉行，並分準決賽及決賽，志偉希望屆時能出埠拍外景，如果疫情好轉更希望可以請多一些嘉賓出席。

▲ 《2022香港小姐競選》在電視城舉行全球招募記者會。

純屬誤會

此外，對於早前傳王祖藍辭任TVB首席創意官，之後TVB發表聲明澄清一事，志偉稱：「他現在負責一個很重要的任務，就是主持《聲生不息》。」更指祖藍還有一個身入就是保姆，幫忙照顧炎明熹等歌手。

至於，《金宵大廈2》的單元「姐姐」早前被指有種族歧視成份，志偉解釋屬誤會，全是劇情需要：「我覺得大家誤會，以為飾演外籍人士，特登塗黑個身去扮佢，其實角色需要係菲律賓人士，後來佢變白，咁就難喇，你唔能夠搵一個菲律賓人搽番白佢，所以只能搵個藝人搽黑咗先，然後後來變番白。」

他續解釋指：「正如拍電影，如果要做外星人，唔能夠搵個外星人嚟做，我哋要扮外星人，扮外星人唔算種族歧視外星人，所以呢個係劇情需要，唔係話因為嗰個外籍人士去扮佢而特登將佢搽黑，其實係劇情裏面演變，所以只能夠擇其一，一係黑變白，一係白變黑，所以唔存在種族歧視呢件事。」