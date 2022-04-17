【第五波疫情】民政署向西貢和大埔住戶及清潔和物管員工 派19萬快速測試套裝
民政事務總署今日（17日）表示，西貢民政事務處和大埔民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約190,000套快速測試套裝。
西貢民政事務處透過物業管理公司，向善明邨、怡明邨、雍明苑、寶盈花園、Monterey、Savannah及海翩滙的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。另外，大埔民政事務處今日起透過業主立案法團及物業管理公司，陸續向明雅苑、新興花園、怡雅苑及富善邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。
快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：余思嵐