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【強制檢測】再多40座大廈納入強檢公告　涉馬鞍山嵐岸、掃管笏星堤及藍田麗港城等【附名單】

社會 19:45 2022/04/17

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(資料圖片)

本港今日新增747宗確診及陽性個案，連續3天回落至千宗以下。衞生防護中心更新強制檢測公告，再多40座大廈納入公告，曾於指明時間處身有關地點的人士，都須於4月18日或4月19日接受強制檢測。

最新納入強檢公告地點如下：

  • 沙田博康邨博逸樓
  • 大埔廣褔邨廣祐樓
  • 天水圍天逸邨逸潭樓
  • 屯門良景邨良賢樓
  • 慈雲山慈安苑安欣閣
  • 九龍塘雅景樓 A-C 座
  • 屯門友愛邨愛智樓
  • 九龍灣德福花園 U1 座
  • 上水清河邨清頌樓
  • 油塘高俊苑俊匯閣
  • 屯門富健花園 6 座
  • 荃灣梨木樹邨健樹樓
  • 黃大仙天馬苑駿昇閣
  • 九龍城德朗邨德瑞樓
  • 石硤尾石硤尾邨美映樓
  • 九龍塘碧華花園 8 座
  • 牛池灣彩虹邨白雪樓
  • 深水埗澤安邨麗澤樓
  • 茶果嶺麗港城 10 座
  • 九龍塘根德閣 3 座
  • 北角建華花園
  • 北角健威花園 D 座
  • 柴灣新翠花園 6 座
  • 大埔太和邨翠和樓
  • 大埔景雅苑景欣閣
  • 元朗沙井路25號馬寶花園 2 座
  • 元朗朗屏邨珠屏樓
  • 屯門澤豐花園澤國樓
  • 屯門兆禧苑宏禧閣
  • 掃管笏星堤 3 座
  • 屯門龍門居 7 座
  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 大圍文禮閣 3 座
  • 沙田新田圍邨榮圍樓
  • 沙田禾輋邨智和樓
  • 荃灣灣景花園 2 座
  • 馬鞍山嵐岸 1 座
  • 馬鞍山錦禧苑錦榮閣
  • 沙田駿洋邨駿逸樓
  • 葵涌葵涌邨碧葵樓

食衞局指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括核酸檢測陽性或已申報的自行快速測試陽性個案，就無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

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責任編輯：陳正怡

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