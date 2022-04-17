【防疫措施】5間食肆違規被罰下午3時起禁堂食　涉無掃安心出行及食桌間距不足

▲ 市民趁復活節假期，到西九文化區享受假期。(陳靜儀攝)

港人復活節長假期蜂擁外出，食環署於長假期間亦於各區加強巡查，昨聯同警方巡查96間餐飲處所及3間其他處所，署方亦另外巡查共409間餐飲處所及82間其他處所。

食環署向涉嫌違反指示規定的5間餐飲處所負責人展開檢控程序，包括有2宗無掃安心出行、1宗無帶口罩、1宗涉及桌子間距，及1宗關乎桌子間距和未確保顧客掃安心出行。

署方已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午3時至翌日上午4時59分，停止售賣或供應堂食食物或飲品，為期3、7或14天不等。

此外，食環署亦向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書。在聯合行動中，警方亦有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

除上述執法行動外，食環署在復活節長假期亦聯同多個政府部門繼續於多區市民聚集的公眾地方，進行跨部門聯合行動及宣傳教育工作；當中昨日與警方、勞工處、相關地區民政處及康文署攜手，在中西、灣仔、東區、油尖、旺角、深水埗、沙田、西貢及荃灣區，多個外傭假日慣常聚集的公眾地方進行跨部門聯合行動。

署方安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務外，亦加派人員巡邏以打擊無牌小販擺賣活動；行動期間，食環署向違反潔淨罪行的人士發出2張定額罰款通知書。其他政府部門亦提醒外傭遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方的聚集的規例。

另外，康文署今日繼續在轄下場地和相關部門加強巡邏，由4月15日至今日下午4時，3日内在轄下場地共進行大約5,120次巡查，共發出超過2,610次口頭勸諭，並向34名違反第599G章有關禁止於公眾地方兩人以上的群組聚集、或第599I章有關於指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人士發出定額罰款通知書。



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責任編輯：陳正怡