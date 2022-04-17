【航班熔斷】印度航空昨日抵港航班有3人確診　衞生署禁印航新德里加爾各答航班抵港7天

本港第五波疫情始見緩和，今日(17日)新增747宗確診及陽性個案，包括11宗屬輸入個案，包括10宗經核酸檢測陽性、1宗為快測陽性；當中有5宗於4月16日抵港，分別經A1316、OZ745及5J272航班抵港，有2宗屬4月15日經CX724抵港，餘下4宗屬較早前抵港人士。

衞生防護中心指，由於印度航空營運於4月16日由印度新德里和加爾各答飛抵香港的航班（AI316），有3名乘客經抵港檢測呈陽性，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止印度航空營運的客機4月18日至24日期間從新德里和加爾各答着陸香港。

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責任編輯：陳正怡