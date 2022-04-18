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【封區檢測】上水清河邨清潤樓1,735人受檢　發現1宗陽性及6宗不確定【不斷更新】

社會 12:06 2022/04/18

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【12:02】粉嶺榮福中心第1座有32人未進行強制檢測

粉嶺榮福中心第1座上午約9時45分完成強制檢測行動。政府共檢查了約160名受檢人士的檢測報告，發現有32人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於上午約11時30分完成。

政府亦提醒沒有應門的約30戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【11:32】慈雲山慈正邨正德樓有12人未進行強制檢測

慈雲山慈正邨正德樓上午約9時30分完成強制檢測行動。政府共檢查了140名受檢人士的檢測報告，發現有12人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於上午約11時30分完成。

政府亦提醒沒有應門的46戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【10:59】上水清河邨清潤樓發現1宗陽性及6宗不確定

上水清河邨清潤樓1,735名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪799戶，當中87戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:45】粉嶺榮福中心第1座約0.5%住戶染疫

粉嶺榮福中心第1座約600名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約280戶，當中約40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:30】慈雲山慈正邨正德樓約0.4%住戶染疫

慈雲山慈正邨正德樓共有1070名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
　　 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約436戶，當中46戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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