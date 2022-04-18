【新冠疫苗】內地3款Omicron滅活疫苗下月在港臨床研究　孔繁毅：或每年冬天要接種加強劑

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內地3款針對Omicron的滅活疫苗獲批在港進行臨床研究。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（18日）指，預計5月中會展開臨床研究。

內地有3款針對Omicron滅活疫苗，何時會做臨床研究。孔繁毅接受電台指，預計5月中會展開，開始後需要有3至4個月時間才有結果，當中經過分析，國藥疫苗研究較大，對象是1800人，所以需要1至2個月分析，相信半年內有數據，可以申請第二代疫苗。

被問到3款疫苗來源。他稱其中2款來自國藥，另外一款是科興疫苗，疫苗技術都是滅活性疫苗，針對Omicron病毒株。2款國藥疫苗抗源病少許不同，2款國藥疫苗來自本港Omicron ba 1病毒株，使用平台是一樣，會與原始疫苗作為一個比較。

對於參與研究對象資格。他則指共招募1800人，一半是已接種2至3針復必泰疫苗，另一半是已接種2至3針科興疫苗，每組900人再分3組，每3組有300人，他們會接種2款第二代國藥疫苗或原始疫苗。被問到復必泰疫苗人士可否接種滅活性疫苗Omicron加強劑。他表示是可以，每年冬天或要接種加強劑。

另外，被問到本港長新冠情況。他指本港情況較外國少，在跟進3千個病人中，在前4波疫情中，有長新冠病人相對較少，相信大家處理病人方法不同，因為本港通常即時安排病人入院。對於第五波疫情出現長新冠。他稱其實大部分病人已打針，有抗病毒藥物應用，且多數病人輕症，嚴重者多數為長者。

他又認為，本港現時疫情向好，料假期後輕微反彈，但整體疫情慢慢回落，當中最重要疫苗接種率，相信會再回落百多宗，但仍會有新冠患者出現，因為達到清零仍非常困難，但只要有接種疫苗是不用過於擔心。

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記者：余思嵐