【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲

現年39歲的梁靖琪（Toby）2019年與細8年的老公施雋賢（Jonathan）結婚，同年誕下兒子施睿文（Roman），去年10月宣布懷有第二胎，而日前終於卸貨。

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老公Jonathan於社交平台發文報喜，表示B仔上周一（11日）已出世，命名為施睿安，英文名為（Rian）。他透露B仔出世時不足6磅，但不要因體重輕而被欺騙：「因為Rian的意思是『人民領袖』，我會為兒子你祈禱，希望你長大可以成為一個與你名字所擁有的力量和命運的男人。」

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同時，Jonathan感謝Toby為他誕下兩名寶貝仔，成為一位世界級好媽媽，希望太太早日復元：「我們三子愛你，為你感到驕傲。」

最後他還表示急不及待看著兒子兩兄弟如何共同應對世界：「現在，讓我們一家四口玩得開心！」

【家族榮耀】梁靖琪相隔4年再拍劇演技大躍進 Toby演活受盡委屈二房女

《家族榮耀》演出獲讚

Toby在早前播畢的劇集《家族榮耀》，相隔4年再在熒幕亮相。她憑「馬昭慈」一角備受讚賞，劇集開首她已演活二房女被父親及大房輕視，其中一幕不雅片流出大受委屈，爆喊場口演技大爆發。不少觀眾大讚Toby的演技有進步，其的喊戲令大家看得相當虐心。

Toby於2004年加入娛樂圈，她出身演藝世家，其父為著名電視製作人梁家樹，其母曾為TVB電視藝員部經理蕭笑鳴。此外，她與佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚及鍾麗淇關係友好，組成圈中「七魔女」。

她於2011年與拍拖不足1年的圈外男友黃敏豪（Aaron）結婚，可惜婚姻只維持3年，終在2014年離婚收場。

於2019年6月，Toby與拍拖近兩年的圈外男友Jonathan結婚，同年12月在養和醫院誕下重8.6磅的大仔Roman。

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